Три знаки, яким сьогодні не варто звертати увагу на дрібниці

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Зміст Лев Скорпіон Стрілець

Сьогодні, 6 липня, звертати увагу на дрібниці не рекомендується всім знакам зодіаку, але для трьох із них вони стануть безглуздою витратою енергії, необхідної для життя та роботи.

Лев

Левам, які славляться широтою своєї душі, неприємно буде дізнатися, що люди, яким вони довіряли, за очі негативно про них відгукуються. Образа стане першою реакцією на віроломність. Але, заспокоївшись, вони швидко зрозуміють, що інцидент не вартий такої бурхливої ​​реакції.

Скорпіон

Скорпіони — особливо успішні представники знака — можуть зіткнутися із заздрістю, що змусить їх переживати. Втім, вони швидко заспокояться, оскільки зрозуміють, що догодити всім неможливо, а отже, не варто і намагатися зберегти добрі стосунки з тими, хто їх не вартий.

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Стрілець

Стрільці, попри властиву їм самовпевненість, часто страждають від нападів ревнощів. От і сьогодні вони з якоїсь причини запідозрять кохану людину в невірності, але, на щастя, дуже швидко зможуть переконатися в тому, що їхні підозри не мають під собою підстав.

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