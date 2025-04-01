Три знаки, яким сьогодні небажано працювати

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Зміст Близнюки Діва Стрілець

Сьогодні, 1 квітня, нічого не робити рекомендується представникам усіх знаків Зодіаку, але для трьох із них будь-яка робота – категоричне табу.

Близнюки

Близнюки, які є працелюбними мимоволі, працюють лише тоді, коли це їм справді необхідно. Сьогодні представники знака з чистою совістю відмовитися від будь-якої діяльності, якщо ж не діятиме зовсім несила, можна перебрати і систематизувати документи.

Діва

Дівам особливо важко нічого не робити – вони знайдуть собі заняття, незважаючи на жодні заборони. Але сьогодні саме той день, коли необхідно відмовитися від будь-якої діяльності, навіть якщо йтиметься лише про домашню роботу і – не більше того.

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Стрілець

Стрільці – не найпрацьовитіший знак зодіакального кола, але сьогодні – як на зло! – можуть відчути непереборне бажання працювати. Ось тільки в результаті на них чекає абсолютно марна праця, на яку не варто витрачати час і сили – краще відпочити.

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