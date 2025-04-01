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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
871
Час на прочитання
1 хв

Три знаки, яким сьогодні небажано працювати

День, коли ми живемо на межі добра і зла, причому ці початки переплутані так тісно, що неможливо відрізнити – і відокремити – одне від одного. Дуже легко зробити помилку, вирішивши, що робиш хорошу справу, а, насправді, вплутуючись у дуже неприємну в усіх відношеннях історію. Щоб не припуститися помилки, найкраще… взагалі нічого не робити.

Автор публікації
Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сьогодні, 1 квітня, нічого не робити рекомендується представникам усіх знаків Зодіаку, але для трьох із них будь-яка робота – категоричне табу.

Близнюки

Близнюки, які є працелюбними мимоволі, працюють лише тоді, коли це їм справді необхідно. Сьогодні представники знака з чистою совістю відмовитися від будь-якої діяльності, якщо ж не діятиме зовсім несила, можна перебрати і систематизувати документи.

Діва

Дівам особливо важко нічого не робити – вони знайдуть собі заняття, незважаючи на жодні заборони. Але сьогодні саме той день, коли необхідно відмовитися від будь-якої діяльності, навіть якщо йтиметься лише про домашню роботу і – не більше того.

Стрілець

Стрільці – не найпрацьовитіший знак зодіакального кола, але сьогодні – як на зло! – можуть відчути непереборне бажання працювати. Ось тільки в результаті на них чекає абсолютно марна праця, на яку не варто витрачати час і сили – краще відпочити.

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Дата публікації
Кількість переглядів
871
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