ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
83
Час на прочитання
1 хв

Три знаки зодіаку, яким сьогодні необхідно більше мовчати і менше говорити

День сприятливий для всіх, хто хоче знайти нові знання, передусім духовні, але й так звані життєві виключати не можна. Водночас якими б не були відкриття, не варто говорити про все, що стало відомо, особливо якщо факти стосуються чужого особистого життя — зазвичай така «відвертість» карається.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп для трьох знаків / © Credits

Сьогодні, 20 квітня, розкривати чужі таємниці й секрети забороняється представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них просто потрібно якомога більше слухати і якомога менше говорити.

Телець

Тельцям, яких мало цікавить чуже життя — їм вистачає власного, оскільки вони цілком і повністю зосереджені на ньому, — можуть виказати чужий секрет не навмисне, а ненароком — у запалі розмови, не подумавши про те, до чого це може призвести.

Лев

Левам буде дуже важко утриматися від того, щоб не вибовкати чужий секрет: надмірна балакучість представників знака може призвести до негативних наслідків — сварки з людиною, яка їм цю таємницю довірила, тож необхідно контролювати свої слова.

Терези

Для Терезів, які є дипломатами від народження, розголошення чужих таємниць стане як серйозною особистою невдачею, так і приводом для переживань. Пояснити таку легковажність можна буде лише запамороченням, яке зненацька зійде на представників знака.

Читайте також:

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
83
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie