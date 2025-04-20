Три знаки зодіаку, яким сьогодні необхідно більше мовчати і менше говорити

Гороскоп для трьох знаків / © Credits

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Зміст Телець Лев Терези

Сьогодні, 20 квітня, розкривати чужі таємниці й секрети забороняється представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них просто потрібно якомога більше слухати і якомога менше говорити.

Телець

Тельцям, яких мало цікавить чуже життя — їм вистачає власного, оскільки вони цілком і повністю зосереджені на ньому, — можуть виказати чужий секрет не навмисне, а ненароком — у запалі розмови, не подумавши про те, до чого це може призвести.

Лев

Левам буде дуже важко утриматися від того, щоб не вибовкати чужий секрет: надмірна балакучість представників знака може призвести до негативних наслідків — сварки з людиною, яка їм цю таємницю довірила, тож необхідно контролювати свої слова.

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Терези

Для Терезів, які є дипломатами від народження, розголошення чужих таємниць стане як серйозною особистою невдачею, так і приводом для переживань. Пояснити таку легковажність можна буде лише запамороченням, яке зненацька зійде на представників знака.

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