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Три знаки, яким сьогодні необхідно думати не про матеріальний, а про духовний.
День, коли численні обов'язки будуть тягнути до приземленого, а душевні пориви до піднесеного. Дотриматися балансу між першим і другим виявиться не так просто, як може здатися на перший погляд, але необхідно стежити за тим, щоб матерія не взяла гору над духовністю.
Сьогодні, 25 квітня, у протистоянні духу та матерії будуть задіяні всі знаки Зодіаку, але трьом із них особливо важливо думати не про матеріальне, а про духовне.
Лев
Левам, які останнім часом з головою пішли в роботу, необхідно хоча б ненадовго відволіктися від професійної діяльності та подумати про піднесене: найкращими ліками для них може стати класична література — наприклад, романи Голсуорсі, Діккенса чи Драйзера.
Діва
Дівам, як одному з найпрактичніших знаків, що твердо стоять на ногах, особливо важко буде здійнятися над суєтою і повсякденністю, але саме йому важливіше за все це зробити, якщо, звичайно, його представники не хочуть остаточно загрузнути в життєвій прозі і рутині.
Риби
Рибам, які зазвичай віддають перевагу небесам грішної землі, сьогодні можна — і потрібно! - Присвятити час своєму улюбленому заняття - витання в хмарах. Саме воно надасть їм впевненості у собі та забезпечить натхнення, необхідне їм як для роботи, так і для особистого життя.
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