Три знаки, яким сьогодні необхідно категорично відмовитися від алкоголю

У цей час також категорично не рекомендується вживати алкоголь - це може викликати ослаблення самоконтролю над поведінкою і одразу ж за це поплатитися.

Сьогодні, 4 листопада, вживати алкоголь - навіть у невеликих дозах - небажано представникам усіх знаків зодіакального кола, але для трьох із них їхня дегустація може стати особливо небезпечною.

Овен

Овнам важливо утримуватися від алкоголю, бо він може спричинити загострення хронічних захворювань. Насамперед, це стосується серцево-судинних недуг, але тим, хто страждає від інших хвороб, теж розслаблятися не рекомендується - алкоголь цього дня під забороною.

Телець

Тельцям варто відмовитися від алкоголю, оскільки він може зробити їх надто балакучими, і вони легко розкажуть про ті обставини свого життя, про які в тверезому стані вони б промовчали, або, що гірше, скажуть комусь із тих, хто їх оточує, все погане, що думають.

Козоріг

Козероги, як один із найстриманіших в емоційному плані знаків, навіть пригубивши алкогольний напій, можуть розм'якнути і впасти в сльозливість та сентиментальність. Що вони здатні створити в такому стані, не знають не лише ті, хто перебуває поряд, а й вони самі.

