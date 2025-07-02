Три знаки, яким сьогодні необхідно максимально скоротити спілкування з людьми

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Зміст Рак Терези Риби

Сьогодні, 2 липня, максимально скоротити спілкування з людьми рекомендується представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них просто необхідно усамітнитися.

Рак

Раки — найвразливіший знак зодіаку: іноді досить косого погляду, щоб вони почувалися глибоко нещасними. Нинішній день не тільки не стане винятком, але й посилить їхню недовірливість — їм здаватиметься, що всі навколо дивляться на них із осудом чи глузуванням.

Терези

Терезам, яким — через притаманні їм постійні коливання — складно ухвалювати важливе рішення, оточення ще більше заважатиме у цьому процесі. Щоб зосередитися і зважити всі аргументи «за» і «проти», їм необхідно якнайменше спілкуватися з будь-ким.

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Риби

Риби люблять витати у хмарах і не люблять спускатися на грішну землю, де вони відчувають тиск з боку людей із оточення, які заважають їм жити та діяти. Сьогодні представникам знака може здатися, що всі діють винятково їм на шкоду, що всерйоз їх дратуватиме.

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