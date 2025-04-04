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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
2909
Час на прочитання
1 хв

Три знаки, яким сьогодні необхідно мовчати

День, у який треба бути вкрай обережними зі словами. Категоричне табу — образи, прокляття та злі побажання: все сказане збудеться, до того ж тоді, коли ми найменше цього очікуватимемо, тому не варто ризикувати.

Автор публікації
Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сьогодні, 4 квітня, думати над своїми словами зірки рекомендують представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них і взагалі необхідно мовчати

Близнята

Близнята, як правило, висловлюються до речі і у справі, проте сьогодні вони говоритимуть багато, але зовсім безглуздо, і, що важливо, на шкоду самим собі. В результаті вони можуть договоритися до того, що оточення почне їх уникати, — краще «закрити» рот на замок.

Терези

Терези, що славляться своїм спокоєм і врівноваженістю, вкрай рідко страждають від балакучості, але сьогодні може статися ситуація, за якої вони стануть не в міру товариськими і наговорять комусь із оточння того, чого ні за жодних умов не мали б сказати.

Козоріг

Козорогів цього дня може підвести властива їм упертість, використовуючи яку, їх можуть викликати на відверту розмову. Велика небезпека того, що в процесі бесіди вони, намагаючись довести свою правоту, видадуть усі свої можливі та неможливі секрети

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Дата публікації
Кількість переглядів
2909
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