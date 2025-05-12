Три знаки, яким сьогодні необхідно стримувати негативні емоції

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Зміст Телець Терези Риби

Сьогодні, 12 травня, допускати грубі слова та вислови категорично не рекомендується представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо стримувати неактивні емоції.

Телець

Тельцям, які в плані емоцій є міною уповільненої дії, сьогодні варто відмовитися від демонстрації можливості своєї нервової системи — спалахи люті та істерики завдадуть моральної шкоди не стільки тим, проти кого вони будуть спрямовані, скільки їм самим.

Терези

Терези, які завжди намагаються зберігати психологічну рівновагу, можуть шукати можливість сварок і скандалів на рівному місці. Ось тільки зробити це їм, найімовірніше, не дадуть друзі і родичі, що їх оточують, з якими необхідно підтримувати гарні взаємини.

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Риби

Рибам необхідно стримувати себе не у стосунках із людьми, що оточують їх, а в процесі роботи: будь-яка хиба може призвести до серйозних проблем, тому так важливо зберігати спокій — він не дозволить зробити жодного незручного, а тому небезпечного руху.

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