Три знаки, яким сьогодні необхідно зайнятися самоосвітою
День прозріння і ясновидіння, коли у більшості людей начебто розплющаться очі — вони раптом чітко побачать те, що досі було сховано за завісою таємниці. Начебто самі собою прийдуть розв’язання проблем, які пробуксовують тривалий час. Час також ідеально підходить для підвищення рівня освіти.
Сьогодні, 13 вересня, займатися самоосвітою рекомендується всім знакам зодіаку, але для трьох із них нові знання виявляться нагальною потребою.
Овен
Овни, які завжди відчувають потяг до знань, цього разу зрозуміють, що їм конче потрібно підвищити рівень професійних знань і умінь. Якщо не зробити цього вчасно, більш жваві колеги-конкуренти, які встигли вчасно поквапитися, обійдуть представників знака на повороті.
Лев
Левам керівництво дасть зрозуміти, що подальше просування службовими сходами можливе тільки за умови підвищення професійної кваліфікації. На отримання нових знань у навчальному закладі часу не буде, тож залишиться тільки зайнятися самоосвітою.
Стрілець
Стрільці, які часто роблять благородні, але необдумані вчинки, цього разу займуться самоосвітою заради власного задоволення. До того ж, на їхнє переконання, зайвих фактів і знань не буває, цілком можливо, що дуже скоро вони знадобляться в роботі.
