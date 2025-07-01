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Три знаки, яким сьогодні потрібно бути обережними у висловлюваннях
День, коли особливу силу знаходять слова, тому вимовляти їх потрібно вкрай обережно: звертаючись до іншої людини, можна буде як потішити, так і образити її — все залежатиме від того, який саме зміст вкладений у сказані їй слова. Не менш обачними треба бути і висловлюючи бажання на свою адресу — вони можуть здійснитися надто буквально.
Сьогодні, 1 липня, обережності у висловлюваннях необхідно дотримуватись усім знакам зодіаку, але трьом із необхідно бути особливо обачними.
Овен
Овни — через свою «фірмову» — запальність ризикують у запалі ображати інших людей — їхні слова, з великою ймовірністю, завдадуть опоненту серйозної моральної травми. Такого розвитку подій неможливо допустити, оскільки бумеранг може прилетіти дуже швидко.
Лев
Леви за вдачею добрі і великодушні, але властива їм зарозумілість часто зводить нанівець усі позитивні якості їхнього характеру. Ось і сьогодні вони можуть не стриматися і дати зрозуміти комусь із людей, що перебувають поруч, що вони не відповідають їхнім високим стандартам.
Водолій
Водолії, які часто не думають про те, що кажуть, цього разу можуть перевершити самі себе — у тому сенсі, що зовсім втратять контроль над своїми висловлюваннями. Адже це може бути дуже небезпечно, оскільки будь-які слова можуть одразу — негайно — матеріалізуватися.
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