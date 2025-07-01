Три знаки, яким сьогодні потрібно бути обережними у висловлюваннях

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Зміст Овен Лев Водолій

Сьогодні, 1 липня, обережності у висловлюваннях необхідно дотримуватись усім знакам зодіаку, але трьом із необхідно бути особливо обачними.

Овен

Овни — через свою «фірмову» — запальність ризикують у запалі ображати інших людей — їхні слова, з великою ймовірністю, завдадуть опоненту серйозної моральної травми. Такого розвитку подій неможливо допустити, оскільки бумеранг може прилетіти дуже швидко.

Лев

Леви за вдачею добрі і великодушні, але властива їм зарозумілість часто зводить нанівець усі позитивні якості їхнього характеру. Ось і сьогодні вони можуть не стриматися і дати зрозуміти комусь із людей, що перебувають поруч, що вони не відповідають їхнім високим стандартам.

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Водолій

Водолії, які часто не думають про те, що кажуть, цього разу можуть перевершити самі себе — у тому сенсі, що зовсім втратять контроль над своїми висловлюваннями. Адже це може бути дуже небезпечно, оскільки будь-які слова можуть одразу — негайно — матеріалізуватися.

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