Три знаки, яким сьогодні потрібно бути обережними з водою

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Зміст Телець Діва Стрілець

Сьогодні, 22 липня, з обережністю ставитися до води необхідно всім знакам зодіаку, але для трьох із них вона може нести серйозну загрозу.

Телець

Тельцям, які не люблять купатися в природних водоймах, цього дня краще і зовсім близько до них не підходити — це може бути небезпечно не тільки для здоров’я, а й для життя. Вода не пробачає легковажного ставлення, яким представники цього знака часто грішать.

Діва

Дівам не варто брати квиток на водний вид транспорту, навіть якщо пересування на ньому виявиться набагато вигіднішим, ніж інші. Погнавшись за економією, можна наразити свої життя і здоров’я на небезпеку, надто вже великий ризик того, що їхній транспортний засіб раптово зламається.

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Стрілець

Стрільцям, навіть якщо вони в цей час відпочиватимуть на березі річки або моря, небажано не тільки заходити у воду, а й сидіти близько до її краю. Ситуації цього дня можуть скластися найрізноманітніші, але чому б не проявити обережність і не поберегтися.

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