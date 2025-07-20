Три знаки, яким сьогодні потрібно бути вкрай обережними у висловлюваннях

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Зміст Овен Лев Водолій

Сьогодні, 20 липня, обережності у висловлюваннях бажано дотримуватися всім знакам зодіаку, але трьом з них необхідно бути особливо обачними.

Овен

Овни через свою запальність ризикують наламати серйозних дров, наслідки чого буде дуже важко «розгребти». Особливо небезпечно в запалі ображати інших людей, оскільки в цей час представники знака будуть найбільш гострими на язик — їхні слова завдадуть опоненту серйозної моральної травми.

Лев

Леви за вдачею добрі і великодушні, але властива їм зарозумілість часто зводить нанівець усі позитивні якості їхнього характеру. Ось і сьогодні вони можуть не стриматись і образити когось із оточення, що, м'яко кажучи, зовсім його не поважають.

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Водолій

Водолії, які часто не думають про те, що говорять, цього разу можуть перевершити самі себе, що буде дуже небезпечно, оскільки будь-які слова можуть тут же — без зволікання — матеріалізуватися, завдавши тим самим шкоди як своєму співрозмовнику, так і самим собі

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