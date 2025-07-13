Три знаки, яким сьогодні потрібно побоюватися токсичних людей

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Зміст Овен Лев Стрілець

Сьогодні, 13 липня, побоюватися токсичних людей необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них таке спілкування може бути особливо небезпечним.

Овен

Овни, незважаючи на впертість, — люди довірливі, тому часто стають жертвами токсичних особистостей. Ось і сьогодні вони, схоже, розкриють душу людині, яка намагатиметься в неї плюнути. Правильніше не буде відвертим з людьми — особливо це стосується сторонніх.

Лев

Леви, будучи людьми широкої душі, не бачать в інших поганого, а отже, довіряють навіть тим, хто цього не вартий. Чи варто говорити про те, що порція негативної енергії у таких випадках — ось як це станеться сьогодні — їм забезпечена?

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Стрілець

Стрільці як головні енергетичні донори зодіаку не з чуток знають про те, що таке токсичні люди і чим загрожує спілкування з ними. Головне для них цього дня — уникати спілкування з «вампірами» всіма можливими способами, інакше доведеться нарікати тільки на себе.

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