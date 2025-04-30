Три знаки, яким сьогодні потрібно привести в порядок документи

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Сьогодні, 30 квітня, навести лад у справах необхідно представникам усіх знаків Зодіаку, але трьом з них важливо систематизувати документи, що знаходяться в їхньому розпорядженні.

Терези

Терези люблять порядок і рідко допускають захаращення в документах, але цього разу вони пропустять момент, після якого настає хаос. Прийде вирішувати проблему поступово: для початку потрібно змісти всі папірці зі столу і ретельно перебрати їх, відокремивши важливі від непотрібних.

Скорпіон

Скорпіони останнім часом «закопалися» в роботу з головою, у результаті у них зібралася велика кількість різноманітних документів. Необхідно без зволікання взятися за генеральне прибирання, розсортувати документи, що знаходяться на них, викинувши втратили свою актуальність.

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Стрілець

Стрільці дуже люблять порядок, але вважають за краще, щоб його наводив за них хтось інший. Але сьогодні може статися диво: вони — несподівано для себе — вирішать влаштувати вдома прибирання, розпочавши його з упорядкування паперового архіву, де головне — позбутися вже прострочених документів.

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