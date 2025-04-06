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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
796
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1 хв

Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно утриматися від марнотратства

День темної енергетики, яку заведено називати «сатанинською» — висока ймовірність образ, сумнівів, обману й шахрайства, тому дуже важливо бути обережними у фінансових питаннях — цілком можна залишитися ні з чим.

Автор публікації
Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп для трьох знаків / © Credits

Сьогодні, 6 квітня, остерігатися шахраїв необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них потрібно утриматися від марнотратства.

Овен

Овни, схильні до спонтанних придбань, часто купують непотрібні й зайві речі. Цього разу представникам знака доведеться опанувати себе, інакше вже наступного дня їхнє каяття через непродумані витрати перевершить усі можливі межі.

Близнята

Близнята — відомі шопоголіки, які до того ж рідко помиляються у виборі: все — або майже все, — що вони купують, ідеально їм підходить. Проте цього дня їм не варто витрачати гроші, оскільки все, що вони придбають, матиме прихований дефект.

Діва

Діви, відомі своєю практичністю, до грошей ставляться трепітно — вони бережуть їх і витрачають лише тоді, коли цілковито впевнені в якості того, за що збираються сплатити. Та сьогодні щось піде не так, і вони ризикують розтратити серйозну суму на непотрібні дрібниці.

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Дата публікації
Кількість переглядів
796
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