Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно утриматися від витрат

Це день з темною енергетикою, яку заведено називати «сатанинською» — висока ймовірність образ, сумнівів, обману та шахрайства.

Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп для трьох знаків зодіаку / © Credits

Дуже важливо бути обережними у фінансових питаннях, інакше занадто високою є ймовірність залишитися ні з чим.

Сьогодні, 31 серпня, утриматися від невиправданих витрат рекомендується усім знакам зодіаку, але трьом із них потрібно бути особливо обережними в поводженні з грошима.

Овен

Овни, схильні до необдуманих придбань, часто купують непотрібні речі, які не можуть знайти місця ні в їхньому домі, ні в гардеробі. Цього разу представникам знака доведеться опанувати себе, інакше вже наступного дня їхнє каяття перевершить усі можливі межі.

Близнята

Близнята — відомі шопоголіки, які до того ж рідко помиляються у виборі: все — чи майже все, — що вони купують, ідеально їм пасує. Проте цього дня їм не варто витрачати гроші, оскільки все, що вони придбають, матиме прихований дефект.

Діва

Діви, добре знані своєю практичністю, до грошей ставляться із завмиранням серця — вони бережуть і витрачають їх лише тоді, коли абсолютно впевнені в якості товару чи послуги, за які збираються сплатити. Тим образливішим для них буде викинути пристойну суму на річ, яка їм ніколи не знадобиться.

