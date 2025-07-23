Три знаки, яким сьогодні потрібно займатися "будівництвом" свого особистого життя

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Зміст Лев Терези Водолій

Сьогодні, 23 липня, будівництвом тією чи тією мірою потрібно займатися представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них водночас потрібно зосередитися на особистому житті.

Лев

Левам, які так люблять свята, сьогодні потрібно подумати не про себе, а про інших, влаштувавши комусь із них приємний сюрприз. Навіть якщо він незначний, він сприятливо вплине на стосунки, які останнім часом із якоїсь причини зайшли в глухий кут.

Терези

Терези — особливо ті, хто поки що не влаштував особисте життя, — зможуть зустріти людину, яку захочуть назвати своєю другою половинкою. Головне в ситуації, що склалася, — не пускати стосунки, що тільки-но розпочалися, на самоплив, а спрямувати їх у потрібне русло.

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Водолій

Водолії цього дня цілком можуть поєднати два важливих для представників знака життєвих моменти — особисте життя і творчість. Обставини складуться так, що вирішити важливе питання у стосунках вдасться за допомогою креативного підходу.

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