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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
258
Час на прочитання
1 хв

Три знаки, яким сьогодні важливо займатися спортом

День потужної негативної енергетики, з якою складно буде поладнати навіть спокійнішим і врівноваженим людям. Сварки та скандали спалахуватимуть постійно, і далеко не всім удасться від них ухилитися. Виплеснути негатив, що ускладнює життя, можна буде за допомогою активних дій — насамперед, занять спортом.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сьогодні, 21 березня, фізична активність заспокоїть представників усіх знаків зодіаку, але для трьох із них особливо важливо бути займатися спортом.

Овен

Овнам як одному з найвибухонебезпечніших знаків зодіаку важко втриматися в межах пристойності, але вони мають різні способи стримати агресію, проте сьогодні найкращий з них — це заняття спортом. До того ж їм, на відміну від інших, підійдуть найактивніші його різновиди.

Рак

Ракам — загалом мирному знаку — нечасто доводиться боротися з власною агресією, як правило, вони відбиваються від чужої, але сьогоднішній день стане винятком: сьогодні дратівливість треба знімати за допомогою заспокійливих практик — наприклад, йоги.

Водолій

Для Водоліїв найкращі ліки – заняття на тренажерах: у залі можна і на людей подивитися, і себе показати, а заразом і фізичну форму покращити. Цікаво, чи зможуть вони не лише покрасуватися та зробити селфі, а й познайомитися з кандидатом на свої руку та серце.

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Дата публікації
Кількість переглядів
258
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