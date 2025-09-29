Три знаки зодіаку, яким сьогодні важливо бути обережними

Гороскоп для трьох знаків / © Credits

Сьогодні, 29 вересня, дотримуватися максимальної обережності необхідно всім знакам зодіаку, але трьом із них таке зіркове попередження особливо важливе.

Овен

Овнам, які відомі запальністю, цього дня не варто сідати за кермо: обстановка на дорогах часто буває нервовою, а реакція на різні ситуації представників знака — непередбачуваною. Не станеться нічого страшного, якщо сьогодні вони ходитимуть пішки — для здоров’я корисно.

Діва

Дівам, яким важко змиритися зі справедливістю чужої критики, не варто вплутуватися в дискусії, суперечки і, як наслідок, сварки й конфлікти. Сьогодні висока ймовірність того, що їх наполегливо втягуватимуть у протистояння, з якого вони можуть вийти з великими втратами.

Козоріг

Козорогів може підвести впертість, до якої вони схильні. Сьогодні, усвідомивши, що їхній професійний проєкт рухається зовсім не в тому, а, можливо, і в протилежному, напрямку, вони — суто через впертість — із завзятістю, гідною кращого застосування, стоятимуть на своєму.