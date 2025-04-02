Три знаки, яким сьогодні важливо пам’ятати про свою карму

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Зміст Овен Телець Діва

Сьогодні, 2 квітня, пам’ятати про свою карму необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них обережна поведінка буде особливо важливою.

Овен

Овни часто потрапляють у неприємні ситуації завдяки запальності, яку вони не в змозі стримати. Ось і сьогодні їхній гнів може впасти на оточення: головне для них — зупинитися, не доходячи до останньої межі і залишивши шанс для примирення.

Телець

Тельцям, які вміють довго накопичувати роздратування всередині, щоб виплеснути його назовні, сьогодні треба себе стриматися, інакше все, дозволене ними сьогодні на адресу інших людей, незабаром повернеться до них сторицею, принісши суцільні мінуси в їхню власну карму.

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Діва

Діви часто демонструють оточенню свою холоднокровність, але в душі у них водночас вирують справжні бурі, під впливом яких вони можуть завдати шкоди будь-кому. Їм варто пам’ятати, що закон бумеранга не тільки існує, а й працює: не варто псувати карму злими побажаннями

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