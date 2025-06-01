Три знаки зодіаку, яким сьогодні важливо прислухатися до своєї інтуїції

Гороскоп для трьох знаків / © Credits

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Зміст Рак Лев Діва

Сьогодні, 1 червня, прислухатися до своєї інтуїції необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них вона дасть правильні відповіді на будь-які запитання.

Рак

Ракам, ухвалюючи важливе життєве рішення, необхідно порадитися не з розумом, а з інтуїцією. Їй, а точніше підсвідомості, яка за нею стоїть, набагато легше вибрати правильну відповідь, тож не варто намагатися покласти це завдання на розум — він цього дня легко може помилитися.

Лев

Левам, які зіткнулися з заплутаною ситуацією, прийдуть на допомогу всі, хто перебуває поруч — знайомі, друзі та родичі. Щоправда, всі вони будуть здатні лише дати пораду, тому представникам знака треба вислухати всіх, а вирішувати самостійно — порадившись з інтуїцією.

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Діва

Діви — переважно ті, у кого останнім часом виникли проблеми з близькими людьми — шукатимуть вихід із ситуації. Його дасть інтуїція, яка помічає всі деталі, а потім робить із них висновки. Головне — відокремити факти від емоцій, які є поганим порадником.