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Три знаки зодіаку, яким сьогодні важливо прислухатися до своєї інтуїції
День, коли з великою ймовірністю можуть здійснитися будь-які — навіть найсміливіші — мрії, що здаються нереальними. Люди в цей час відчують спокій і душевну рівновагу, а правильні відповіді на життєві питання дасть інтуїція — до неї сьогодні треба звертатися у будь-якій незрозумілій ситуації.
Сьогодні, 1 червня, прислухатися до своєї інтуїції необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них вона дасть правильні відповіді на будь-які запитання.
Рак
Ракам, ухвалюючи важливе життєве рішення, необхідно порадитися не з розумом, а з інтуїцією. Їй, а точніше підсвідомості, яка за нею стоїть, набагато легше вибрати правильну відповідь, тож не варто намагатися покласти це завдання на розум — він цього дня легко може помилитися.
Лев
Левам, які зіткнулися з заплутаною ситуацією, прийдуть на допомогу всі, хто перебуває поруч — знайомі, друзі та родичі. Щоправда, всі вони будуть здатні лише дати пораду, тому представникам знака треба вислухати всіх, а вирішувати самостійно — порадившись з інтуїцією.
Діва
Діви — переважно ті, у кого останнім часом виникли проблеми з близькими людьми — шукатимуть вихід із ситуації. Його дасть інтуїція, яка помічає всі деталі, а потім робить із них висновки. Головне — відокремити факти від емоцій, які є поганим порадником.