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Три знаки, яким сьогодні важливо ретельно обмірковувати свої дії
День кардинальних життєвих змін, які не можна робити з наскоку і похапцем — ставати до рішучих дій необхідно поступово, і не поспішаючи ретельно прорахувавши всі можливі докази «за» та «проти».
Сьогодні, 31 травня, ретельно обмірковувати кожну свою дію необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них такий — усвідомлений — підхід особливо важливий.
Овен
Овни часто діють під впливом емоцій — у такому разі вони можуть зробити те, про що згодом шкодують. Сьогодні якраз такий день, коли представники знака неабияк нашкодять самі собі. Щоб уникнути цього, необхідно забути про нерви та ретельно продумувати кожен свій крок.
Телець
Тельці довго накопичують негатив, а потім «вибухають», вражаючи негативними емоціями оточення. Сьогодні представники знака будуть особливо роздратовані, і — під впливом емоцій — зроблять кілька неправильних кроків, які зашкодять стосункам із коханою людиною.
Близнята
Близнят на «подвиги» може потягнути напруженість, яка «накриє» їх від самого ранку. Під впливом такого — не найкомфортнішого — внутрішнього самопочуття представники знака можуть зробити масу нелогічних і, що особливо неприємно, необачних дій — треба їх уникнути.
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