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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
227
Час на прочитання
1 хв

Три знаки, яким цими днями можна розлучатися з колишніми коханими

24-й місячний день, який триватиме майже дві календарні доби, дасть можливість зруйнувати старе заради того, щоб створити щось нове — до того ж це стосуватиметься не лише матеріальних, а й моральних аспектів.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Так, саме в цей час можна розривати колишні стосунки, які вже не приносять радості, щоб звільнити місце для нових.

Цими днями — 2 та 3 листопада — представникам усіх знаків зодіаку дозволено руйнувати старе заради нового, але трьом із них можна розлучатися з колишніми коханими.

Близнята

Близнята важко розлучаються з людьми, які перебувають поруч із ними. Однак цими днями варто відмовитися від вагань і ухвалити рішення про розрив, тим паче, що лише розійшовшись із коханим, який набрид, можна розраховувати на нові романтичні стосунки.

Діва

Дівам важко знайти собі супутника життя, оскільки всі претенденти на цю роль здаються їм недостатньо досконалими. Втім, почуття незадоволеності не покидає їх і під час стосунків — схоже, настав момент, коли від розставання ніхто нічого не втратить.

Козоріг

Козорогів засмучує відсутність взаєморозуміння з нинішнім коханим, що може зіпсувати будь-які стосунки. Не варто силою змушувати себе жити разом: тріснута чашка рано чи пізно однаково розколеться, а так представники цього знака заощадять час і нерви для нових почуттів.

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