Три знаки, яким цими днями можна розлучатися з колишніми коханими

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Так, саме в цей час можна розривати колишні стосунки, які вже не приносять радості, щоб звільнити місце для нових.

Цими днями — 2 та 3 листопада — представникам усіх знаків зодіаку дозволено руйнувати старе заради нового, але трьом із них можна розлучатися з колишніми коханими.

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Близнята

Близнята важко розлучаються з людьми, які перебувають поруч із ними. Однак цими днями варто відмовитися від вагань і ухвалити рішення про розрив, тим паче, що лише розійшовшись із коханим, який набрид, можна розраховувати на нові романтичні стосунки.

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Діва

Дівам важко знайти собі супутника життя, оскільки всі претенденти на цю роль здаються їм недостатньо досконалими. Втім, почуття незадоволеності не покидає їх і під час стосунків — схоже, настав момент, коли від розставання ніхто нічого не втратить.

Козоріг

Козорогів засмучує відсутність взаєморозуміння з нинішнім коханим, що може зіпсувати будь-які стосунки. Не варто силою змушувати себе жити разом: тріснута чашка рано чи пізно однаково розколеться, а так представники цього знака заощадять час і нерви для нових почуттів.

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