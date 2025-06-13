Три знаки, яким у ці дні не варто забувати про закон бумерангу

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Зміст Близнюки Діва Стрілець

У ці дні, 13 і 14 червня, пам'ятати про закон бумерангу потрібно представникам усіх знаків Зодіаку, але трьом з них особливо важливо бути обережними.

Близнюки

Близнюкам, незважаючи на те, що їхнє життя, як правило, переповнене приємними подіями, часто відчувають заздрість до тих, у кого, як їм здається, щось краще, ніж у них самих. Зле побажання на адресу цієї людини, навіть будучи уявною, обов'язково повернеться у вихідну точку.

Діва

Дівам, які в пориві холодної люті можуть образити як близьку — так і не дуже — їм людину, дуже швидко про це пошкодують, але зовсім не тому, що їх подолає совість — просто всі слова, які вони адресували іншим, обернеться проти них самих.

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Стрілець

Стрільці, незважаючи на відмову від думки так званих авторитетних людей, часто потрапляють під чужий вплив. У ці дні, намагаючись вийти з-під нього, вони можуть зробити вчинок, який нашкодить не так тим, проти кого він буде спрямований, як їм самим.

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