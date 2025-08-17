Три знаки, яким цими днями потрібно бути уважними до підказок Всесвіту

Гороскоп / © Credits

Цими днями, 17 і 18 серпня, бути уважними до підказок Всесвіту рекомендується всім знакам зодіаку, але на трьох із них чекає особливе послання від вищих сил.

Рак

Раки, чуйні до будь-яких коливань зовнішнього світу, не зможуть пройти повз підказки, які надсилатимуть їм згори. Цими днями гарну звістку принесуть їм близькі люди, тому важливо не пропускати, як зазвичай, їхні слова повз вуха (особливо це стосується літніх родичів).

Лев

Леви — знак самовпевнений, його представники впевнені, що все і про все знають краще за інших, тому порад і підказок не потребують. Але цими днями навіть вони зрозуміють, що варто звернути увагу на дороговказ до дії, який «видасть» їм Всесвіт, — наприклад, за допомогою ворожіння.

Водолій

Водолії, відомі своєю схильністю до езотерики, із задоволенням долучаться до процесу пошуку відповідей на запитання, що їх цікавить, перетворивши його на своєрідну — і вельми захопливу! — гру, водночас «радитися» представникам знака можна як завгодно і з ким завгодно.