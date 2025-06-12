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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
27
Час на прочитання
1 хв

Три знаки, якими сьогодні не можна вживати алкоголь

День активного відпочинку, радості та щастя. Настрій — через позитивну місячну та зіркову енергію — у нас буде настільки піднесеним, що ми — винятково через підвищене збудження — почуватимемося п'яними без вина, тому спиртне в такій ситуації точно буде зайвим.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскопа / © Credits

Сьогодні, 12 червня, вживати алкоголь небажано всім знакам зодіаку, але для трьох із них він стане справжнім табу.

Телець

Тельці, які під впливом спиртних напоїв можуть впасти в бешкет, сьогодні відчують на собі його негативний вплив подвійно, а то й утричі. Щоб не перетворитися на монстрів, від яких сахатиметься оточення, краще відмовитися навіть від легкого алкоголю.

Терези

Терези, будучи зразковими дипломатами, як правило, приховують свої секрети від сторонніх, але під впливом алкоголю можуть втратити контроль над собою та стати надто балакучими, через що вибовтають стороннім людям відомості, які хотіли б зберегти в таємниці.

Скорпіон

Скорпіонам, які є великими поціновувачами елітного алкоголю, варто відмовитися навіть від нього, не кажучи вже про простіші — демократичні — напої. Річ у тому, що сьогодні їхній організм категорично відмовиться приймати і переробляти навіть мінімальні дози алкоголю.

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Дата публікації
Кількість переглядів
27
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