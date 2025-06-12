Три знаки, якими сьогодні не можна вживати алкоголь

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Зміст Телець Терези Скорпіон

Сьогодні, 12 червня, вживати алкоголь небажано всім знакам зодіаку, але для трьох із них він стане справжнім табу.

Телець

Тельці, які під впливом спиртних напоїв можуть впасти в бешкет, сьогодні відчують на собі його негативний вплив подвійно, а то й утричі. Щоб не перетворитися на монстрів, від яких сахатиметься оточення, краще відмовитися навіть від легкого алкоголю.

Терези

Терези, будучи зразковими дипломатами, як правило, приховують свої секрети від сторонніх, але під впливом алкоголю можуть втратити контроль над собою та стати надто балакучими, через що вибовтають стороннім людям відомості, які хотіли б зберегти в таємниці.

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Скорпіон

Скорпіонам, які є великими поціновувачами елітного алкоголю, варто відмовитися навіть від нього, не кажучи вже про простіші — демократичні — напої. Річ у тому, що сьогодні їхній організм категорично відмовиться приймати і переробляти навіть мінімальні дози алкоголю.

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