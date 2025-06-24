Три знаки, слова та думки яких сьогодні можуть матеріалізуватися

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Зміст Терези Стрілець Водолій

Сьогодні, 24 червня, матеріальну силу матимуть не лише слова, а й думки всіх знаків зодіаку, що особливо важливо враховувати трьом із них.

Терези

Терезам доведеться докласти зусиль, щоб утримати себе в рамках гарного настрою, інакше їм важко буде залишитися доброзичливими до оточення, а недобрі побажання — навіть уявні — на їхню адресу, не тільки збудуться, а й повернуться бумерангом.

Стрілець

Стрільці, які мріють про найнездійсненніші події, цього дня почуватимуться трохи чарівниками. Звичайно, всі свої мрії вони здійснити не зможуть, але якусь частину з них легко втілять у життя — до того ж зроблять вони це винятково силою своїх думок.

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Водолій

Водолії, які зазвичай досить байдужі до матеріальних благ, замисляться над тим, як підвищити свій фінансовий добробут. Позитивне мислення, яке останнім часом несправедливо втратило свої позиції, цього разу надасть неоціненну допомогу.

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