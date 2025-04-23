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Сьогодні, 23 квітня, від активних дій необхідно відмовитися представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них лінощі сьогодні — не вада, а навпаки — гідна поведінка.

Овен

Овни важко змушують себе сидіти на місці, але сьогодні їм не можна братися за будь-які — як старі, так і нові справи, і навіть «хвости» підбирати небажано. І причиною тому є не так енергетика дня, як протидія колег, із якою можуть зіткнутися представники знака.

Рак

Раки належать до тих знаків, які завжди знайдуть роботу, особливо якщо йдеться про їхній власний дім. Однак сьогодні їм не можна нічого робити, оскільки в їхніх діях не буде сенсу — наведений лад одразу виявиться зруйнованим, звівши всі старання нанівець.

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Лев

Лев — активний і дієвий знак, якому важко сидіти без діла. Ось і сьогодні вони, наімовірніше, рватимуться у бій, вирішуючи як свої, так і чужі проблеми. Ось тільки в результаті це виявиться однаково марним, так що не варто і намагатися, краще присвятити день повноцінному відпочинку.

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