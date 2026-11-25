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Три знаки зодіаку, для яких сьогодні невдоволення заборонене
День радощів, веселощів і невимушеності, коли можна й потрібно влаштовувати свята — у наш час вони, найімовірніше, будуть скромними, але це їх не скасовує.
Головне — не відмовлятися від приводів, які можуть покращити настрій, а ось смуток і — особливо! — невдоволення потрібно повністю виключити: цього дня вони перебувають під повною забороною.
Сьогодні, 25 листопада, відмовлятися від позитивного настрою небажано представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них невдоволення категорично заборонене.
Близнята
Близнята ставляться до будь-яких — навіть складних — ситуацій доволі спокійно, оскільки не заглиблюються в їхню суть, а оцінюють усе достатньо поверхнево, що часто їх рятує. Сьогодні їм, як би не склалися обставини, теж не варто висловлювати невдоволення — це може бути небезпечним.
Рак
Раки в усьому бачать проблему, і нинішній день навряд чи щось змінить у їхньому негативному світогляді. Проте зірки настійно рекомендують їм зменшити ступінь невдоволення, щоб не видаватися в очах інших — як оточення, так і зірок — зовсім невдячними.
Стрілець
Стрільці — найоптимістичніший знак зодіаку, який дуже рідко буває незадоволений своїм життям і світом загалом. Тим неприємнішим і небезпечнішим є їхній песимізм, який може ускладнити життя як їм самим, так і тим, хто перебуває поруч, тому не варто занурюватися у зневіру.
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