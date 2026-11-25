Гороскоп для трьох знаків / © Credits

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Головне — не відмовлятися від приводів, які можуть покращити настрій, а ось смуток і — особливо! — невдоволення потрібно повністю виключити: цього дня вони перебувають під повною забороною.

Сьогодні, 25 листопада, відмовлятися від позитивного настрою небажано представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них невдоволення категорично заборонене.

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Близнята

Близнята ставляться до будь-яких — навіть складних — ситуацій доволі спокійно, оскільки не заглиблюються в їхню суть, а оцінюють усе достатньо поверхнево, що часто їх рятує. Сьогодні їм, як би не склалися обставини, теж не варто висловлювати невдоволення — це може бути небезпечним.

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Рак

Раки в усьому бачать проблему, і нинішній день навряд чи щось змінить у їхньому негативному світогляді. Проте зірки настійно рекомендують їм зменшити ступінь невдоволення, щоб не видаватися в очах інших — як оточення, так і зірок — зовсім невдячними.

Стрілець

Стрільці — найоптимістичніший знак зодіаку, який дуже рідко буває незадоволений своїм життям і світом загалом. Тим неприємнішим і небезпечнішим є їхній песимізм, який може ускладнити життя як їм самим, так і тим, хто перебуває поруч, тому не варто занурюватися у зневіру.

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