- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 146
- Час на прочитання
- 1 хв
Три знаки Зодіаку, які можуть посваритися зі своїми близькими
Потужна місячна енергія, яка дається нам у цей час, може порушити внутрішній баланс і штовхнути на конфлікти з оточуючими, передусім близькими, людьми. Найкращий спосіб запобігти такому розвитку подій - спрямувати свої сили в продуктивне русло - наприклад, на роботу.
Сьогодні, 6 вересня, посваритися з кимось із близьких можуть представники всіх знаків Зодіаку, але для трьох із них такий конфлікт особливо ймовірний.
Овен
Овни володіють не найпростішим характером, що часто штовхає їх на агресію щодо людей, які їх оточують. Щоб не посваритися з рідними або близькими всерйоз і надовго, потрібно взяти себе в руки й утриматися від різких слів і, вже тим паче, необдуманих вчинків.
Телець
Тельці - не найконфліктніший знак зодіакального кола, вони можуть довго терпіти, а потім несподівано спалахнути і почати мучити оточуючих людей. За таким самим сценарієм можуть розвиватися події і сьогодні: якщо їхнє терпіння увірветься, вони звинуватять близьких людей у всіх смертних гріхах.
Діва
Дів за їхнє вміння діяти нишком часто називають сірими кардиналами, але цього разу вони не стануть ховатися від оточуючих і покажуть, на що вони здатні. Найбільш постраждалими стануть близькі люди - стосунки можуть зіпсуватися всерйоз - аж до розриву.
Читайте також:
Зодіакальний гороскоп на вересень 2025 року для всіх 12 знаків
Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків Зодіаку чекає прибуток 1-7 вересня
Місячний гороскоп на 1-7 вересня: що рекомендується робити в кожен день тижня
Любовний гороскоп на тиждень: яким знакам Зодіаку пощастить із 1 по 7 вересня