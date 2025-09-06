ТСН у соціальних мережах

Три знаки Зодіаку, які можуть посваритися зі своїми близькими

Потужна місячна енергія, яка дається нам у цей час, може порушити внутрішній баланс і штовхнути на конфлікти з оточуючими, передусім близькими, людьми. Найкращий спосіб запобігти такому розвитку подій - спрямувати свої сили в продуктивне русло - наприклад, на роботу.

Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сьогодні, 6 вересня, посваритися з кимось із близьких можуть представники всіх знаків Зодіаку, але для трьох із них такий конфлікт особливо ймовірний.

Овен

Овни володіють не найпростішим характером, що часто штовхає їх на агресію щодо людей, які їх оточують. Щоб не посваритися з рідними або близькими всерйоз і надовго, потрібно взяти себе в руки й утриматися від різких слів і, вже тим паче, необдуманих вчинків.

Телець

Тельці - не найконфліктніший знак зодіакального кола, вони можуть довго терпіти, а потім несподівано спалахнути і почати мучити оточуючих людей. За таким самим сценарієм можуть розвиватися події і сьогодні: якщо їхнє терпіння увірветься, вони звинуватять близьких людей у всіх смертних гріхах.

Діва

Дів за їхнє вміння діяти нишком часто називають сірими кардиналами, але цього разу вони не стануть ховатися від оточуючих і покажуть, на що вони здатні. Найбільш постраждалими стануть близькі люди - стосунки можуть зіпсуватися всерйоз - аж до розриву.

