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Три знаки зодіаку, які сьогодні часто відчуватимуть коливання емоцій
День потужної енергії, яка дозволить розв’язати навіть ті професійні завдання, які останнім часом здавалися безнадійними.
Під впливом напруженості, що супроводжує активну роботу, настрій у людей може змінюватися ніби на гойдалці — від знака «мінус» до знака «плюс» і навпаки.
Сьогодні, 23 жовтня, представники всіх знаків зодіаку зможуть розв’язати навіть безнадійні завдання, але троє з них — через пережите напруження — відчуватимуть на собі вплив емоційних коливань.
Близнята
Близнята й у будь-який інший час схильні до крайнощів, змушуючи оточення підозрювати, що в них живуть дві різні людини одночасно. Сьогодні вони взагалі перевершать усі очікування, які будуть коливатися від радості до глибокого смутку і навпаки
Терези
Терези, найімовірніше, будуть коливатися з боку в бік через необхідність ухвалювати важливі життєві рішення: їм буде складно визначитися з тим, до чого вони прагнуть: вагаючись, представники цього знака почуватимуться то немов у небесах, то ніби впали на землю.
Риби
Риб підведуть їхні мрійливість і схильність до містики. Обставини складуться так, що вони у всьому бачитимуть знаки, але не завжди позитивного характеру. Неважко припустити, що настрій у них змінюватиметься щогодини, доки така нервова напруженість їх не виснажить.
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