Три знаки зодіаку, які сьогодні часто відчуватимуть коливання емоцій

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Під впливом напруженості, що супроводжує активну роботу, настрій у людей може змінюватися ніби на гойдалці — від знака «мінус» до знака «плюс» і навпаки.

Сьогодні, 23 жовтня, представники всіх знаків зодіаку зможуть розв’язати навіть безнадійні завдання, але троє з них — через пережите напруження — відчуватимуть на собі вплив емоційних коливань.

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Близнята

Близнята й у будь-який інший час схильні до крайнощів, змушуючи оточення підозрювати, що в них живуть дві різні людини одночасно. Сьогодні вони взагалі перевершать усі очікування, які будуть коливатися від радості до глибокого смутку і навпаки

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Терези

Терези, найімовірніше, будуть коливатися з боку в бік через необхідність ухвалювати важливі життєві рішення: їм буде складно визначитися з тим, до чого вони прагнуть: вагаючись, представники цього знака почуватимуться то немов у небесах, то ніби впали на землю.

Риби

Риб підведуть їхні мрійливість і схильність до містики. Обставини складуться так, що вони у всьому бачитимуть знаки, але не завжди позитивного характеру. Неважко припустити, що настрій у них змінюватиметься щогодини, доки така нервова напруженість їх не виснажить.

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