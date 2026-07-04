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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
434
Час на прочитання
2 хв

Три знаки Зодіаку, які сьогодні мають повірити в себе

Як правило, своїх цілей досягають люди, які вірять у себе та свої сили.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сьогоднішній день ідеально підходить для початку нових справ, але для їх реалізації знадобиться висока самооцінка, над якою доведеться попрацювати.

Сьогодні, 4 липня, повірити в себе потрібно представникам усіх знаків Зодіаку, але трьом із них особливо важливо попрацювати над своєю самооцінкою.

Близнята

Близнята рідко страждають від невпевненості в собі, але оскільки час від часу — ось як сьогодні — таке все-таки трапляється, важливо навчитися швидко налагоджувати свій моральний стан: можна, наприклад, згадати про свої колишні — і серйозні — досягнення.

Діва

Діви можуть розчаруватися в собі та своїх силах через невдачі, які останнім часом переслідують представників цього знака. Настав час забути про неприємності — цілком можливо, що саме з цього дня в житті почнеться світла смуга, а разом з нею повернеться й висока самооцінка.

Козоріг

Козороги, які на перше місце ставлять не впевненість у собі, а працьовитість і методичність, цього разу — щоб не зневіритися — потребуватимуть позитивної думки про себе, а щоб його здобути, цілком достатньо перевести дух і трохи відпочити.

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Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
434
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