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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
220
Час на прочитання
1 хв

Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть бачити ворогів у людях навколо

Нинішній день — особливо перша його половина — буквально просочений негативною енергетикою, яка робить людей не лише агресивними та дратівливими, а й підозріливими — нам починає здаватися, що оточення задумує проти нас щось недобре.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сьогодні, 28 травня, підозрювати оточення у непристойних вчинках можуть представники всіх знаків зодіаку, але три з них узагалі бачитимуть ворогів.

Телець

Тельці, як правило, демонструють стосовно людей, що перебувають поруч, щиру доброзичливість, але з цього правила — ось як сьогодні — буває виняток. Представники знака можуть стати нетерплячими до оточення, підозрюючи його у злих намірах щодо себе.

Діва

Діви в будь-який час бачать ворогів в людях, що їх оточують, але цього енергетично небезпечного дня ця їхня особливість зросте в рази. Представникам знака здаватиметься, що всі замишляють проти них щось погане, про що обов'язково їм про це скажуть, без приводу зіпсувавши добрі стосунки.

Козоріг

Козороги — один із найпідозріливіших знаків, їм завжди здається, що оточення має таємну мету, про яку не говорить вголос. Сьогодні ці побоювання можуть досягти свого піку, коли вони можуть впасти в параною, не довіряючи всім без винятку — на щастя, вже завтра такий настрій мине.

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Дата публікації
Кількість переглядів
220
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