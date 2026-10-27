Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть бажати іншим людям зла

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Цілком можливе виникнення негативних думок, від яких необхідно рішуче позбуватися, особливо якщо вони стосуються злих побажань іншим людям.

Сьогодні, 27 жовтня, негативні думки охоплять представників усіх знаків зодіаку, але троє з них під їхнім впливом можуть побажати іншим людям чогось поганого.

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Рак

Раки не вирізняються злобливістю, зате страждають від злопам’ятливості — заподіяну їм образу вони можуть «пережовувати» довго й ретельно, доки остаточно її не переживуть. Після цього поруч із ними залишаються не всі — ті, кого зачепила мстивість представників цього знака, їх покидають.

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Діва

Діви, як правило, зосереджені на собі, тому до інших їм байдуже, але, якщо їх серйозно розлютити — як, наприклад, цього дня — можна очікувати серйозної і, на жаль, не завжди адекватної реакції. Навряд чи така поведінка позитивно позначиться на їхніх стосунках із цими людьми.

Риби

Риби далеко не завжди є нешкідливими мрійниками — якщо їх зачепити за живе, вони цілком можуть «показати зуби». Прокляття на адресу тих, хто їм чимось не догодив, представники цього знака в таких випадках не промовляють про себе, а висловлюють у обличчя людині, яка їм не догодила.

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