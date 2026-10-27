- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 556
- Час на прочитання
- 2 хв
Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть бажати іншим людям зла
День негативної енергетики, протягом якого люди настільки втрачають власну волю, що можуть піддатися на вмовляння будь-яких шахраїв.
Цілком можливе виникнення негативних думок, від яких необхідно рішуче позбуватися, особливо якщо вони стосуються злих побажань іншим людям.
Сьогодні, 27 жовтня, негативні думки охоплять представників усіх знаків зодіаку, але троє з них під їхнім впливом можуть побажати іншим людям чогось поганого.
Рак
Раки не вирізняються злобливістю, зате страждають від злопам’ятливості — заподіяну їм образу вони можуть «пережовувати» довго й ретельно, доки остаточно її не переживуть. Після цього поруч із ними залишаються не всі — ті, кого зачепила мстивість представників цього знака, їх покидають.
Діва
Діви, як правило, зосереджені на собі, тому до інших їм байдуже, але, якщо їх серйозно розлютити — як, наприклад, цього дня — можна очікувати серйозної і, на жаль, не завжди адекватної реакції. Навряд чи така поведінка позитивно позначиться на їхніх стосунках із цими людьми.
Риби
Риби далеко не завжди є нешкідливими мрійниками — якщо їх зачепити за живе, вони цілком можуть «показати зуби». Прокляття на адресу тих, хто їм чимось не догодив, представники цього знака в таких випадках не промовляють про себе, а висловлюють у обличчя людині, яка їм не догодила.
Читайте також:
Повня у Тельці 26 жовтня 2026 року: що на нас чекає в цей час
Зодіакальний гороскоп на жовтень 2026 року для всіх 12 знаків