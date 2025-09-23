Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть легко впасти в депресію

Гороскоп для трьох знаків зодіаку / © Credits

Сьогодні, 23 вересня, легко впасти в депресію можуть представники всіх знаків зодіакального кола, але для трьох із них такий ризик особливо великий.

Близнята

Близнятам, які часто не можуть досягти внутрішньої гармонії, складно буде прийняти нинішній — непростий — день і пристосуватися до нього. Якщо їм не вдасться знайти заняття до душі, вони роздратують усіх навколо, тому їм потрібно братися до будь-якої справи, що позитивно позначиться на їхньому настрої.

Рак

Раки, як особи з тонкою душевною організацією, завжди знайдуть на кого та за що образитися, а якщо вони нічим не зайняті, то ця їхня здатність зростає в рази. Якщо з якоїсь причини вони не будуть зайняті на роботі, зірки радять їм знайти над чим попрацювати у себе вдома.

Терези

Терези як знак, що вічно вагається, не змінять своїх звичок і сьогодні — ухвалюючи рішення, вони метушитимуться з одного боку в інший, звинувачуючи людей навколо у своїх бідах. Вийти з емоційного глухого кута можна буде, лише почавши працювати на благо — як себе та своєї сім’ї, так й інших людей.

