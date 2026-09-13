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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
1041
Час на прочитання
2 хв

Три знаки зодіаку, які сьогодні легко можуть впасти в депресію

Цей день сприятливий для активних дій, коли відмова від роботи — хай навіть і домашньої — матиме негативні наслідки, насамперед для душевного стану.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп для трьох знаків / © Credits

Ті, хто не знайде собі заняття, ризикують стати недовірливими, чутливими й надто вразливими — аж до депресії.

Сьогодні, 13 вересня, сидіти, склавши руки, небажано представникам усіх знаків зодіаку, але трьох із них це може довести до депресії.

Близнята

Близнятам, які — через притаманні їм риси — ніяк не можуть досягти внутрішньої гармонії, буде складно прийняти цей непростий день і пристосуватися до нього. Якщо їм не вдасться знайти заняття до душі, вони виведуть з терпіння всіх навколо, та й самі виснажаться.

Рак

Раки, як особи з чутливим душевним складом, завжди знайдуть, на кого й за що образитися, а якщо вони нічим не зайняті, то ця їхня здатність зростає в рази. Сьогодні представники знака, які через вихідний залишилися вдома, спілкуючись з людьми навколо, страждатимуть буквально від кожного їхнього слова.

Терези

Терези як знак, який вічно вагається, і сьогодні не змінять своїх звичок. Ухвалюючи рішення, вони метушитимуться, звинувачуючи всіх навколо у своїх бідах, хоча насправді йдеться лише про дрібні неприємності. Вийти з емоційного глухого кута можна, лише почавши працювати на благо своєї сім’ї.

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