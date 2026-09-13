Три знаки зодіаку, які сьогодні легко можуть впасти в депресію

Гороскоп для трьох знаків / © Credits

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Ті, хто не знайде собі заняття, ризикують стати недовірливими, чутливими й надто вразливими — аж до депресії.

Сьогодні, 13 вересня, сидіти, склавши руки, небажано представникам усіх знаків зодіаку, але трьох із них це може довести до депресії.

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Близнята

Близнятам, які — через притаманні їм риси — ніяк не можуть досягти внутрішньої гармонії, буде складно прийняти цей непростий день і пристосуватися до нього. Якщо їм не вдасться знайти заняття до душі, вони виведуть з терпіння всіх навколо, та й самі виснажаться.

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Рак

Раки, як особи з чутливим душевним складом, завжди знайдуть, на кого й за що образитися, а якщо вони нічим не зайняті, то ця їхня здатність зростає в рази. Сьогодні представники знака, які через вихідний залишилися вдома, спілкуючись з людьми навколо, страждатимуть буквально від кожного їхнього слова.

Терези

Терези як знак, який вічно вагається, і сьогодні не змінять своїх звичок. Ухвалюючи рішення, вони метушитимуться, звинувачуючи всіх навколо у своїх бідах, хоча насправді йдеться лише про дрібні неприємності. Вийти з емоційного глухого кута можна, лише почавши працювати на благо своєї сім’ї.

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