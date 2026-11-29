Гороскоп для трьох знаків / © Credits

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Що енергійніше, впевненіше в собі та сміливіше людина діятиме, то вища ймовірність отримати саме цього дня вигідну ділову пропозицію, яка обіцяє чималий прибуток або нове, цікавіше та престижніше місце роботи.

Сьогодні, 29 листопада, незважаючи на вихідний, отримати вигідну ділову пропозицію можуть представники всіх знаків зодіаку, але для трьох із них це особливо ймовірно.

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Близнята

На Близнят чекають приємні моменти, на які вони давно — наразі марно — сподівалися: відкриється безліч перспектив, які значно покращать їхнє професійне та фінансове становище. Найімовірніше, їм, хай і неформально, запропонують зайняти вищу посаду на кар’єрних сходах.

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Діва

Дівам — щоправда, наразі лише тимчасово — можуть запропонувати від понеділка замінити колегу, який обіймає вищу посаду. В жодному разі не можна від цього відмовлятися — це чудова нагода продемонструвати свій професійний потенціал, наполегливість і цілеспрямованість.

Водолій

Водолії можуть отримати пропозицію підписати контракт, який, на перший погляд, здаватиметься нічим не примітним. Однак цього разу все буде не так просто, як здасться попервах: у цього договору глибокі, хоча й добре приховані перспективи, тож підписувати його потрібно, не роздумуючи.

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