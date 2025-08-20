Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть перетворитися зовні

Гороскоп / © Credits

Сьогодні, 20 серпня, приємні зміни в зовнішності можуть перетворити на красуню представниць усіх знаків зодіаку, але трьом із них таке перетворення гарантоване.

Близнята

Близнята браку в стильному одязі не відчувають, а ось супутніми засобами — косметикою і послугами стилістів — посилити свою привабливість часто нехтують. Сьогодні, поєднавши всі засоби догляду за зовнішністю, вони здатні стати справжніми красунями.

Лев

Левів, які обожнюють розкіш, часто зраджує почуття міри — вони «оодягають усе найкраще одразу», що жодним чином їх не прикрашає — скоріше, навпаки. Сьогодні чудовий день для того, щоб розвинути в собі почуття міри, без якого зовнішнє переінакшення для цього знака неможливе.

Водолій

Водоліям, які тяжіють до вільної комплектації речей під час створення образу, зірки рекомендують змінити стиль бохо на суворіші предмети гардеробу. Класика доречна завжди, тому враження, яке вони справлять на оточення, виявиться воістину карколомним.

