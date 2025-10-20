Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть постраждати від фобій і маній

Гороскоп / © Credits

Страхи — аж до фобій і маній — можуть долати будь-яких, навіть психічно врівноважених і стресостійких людей.

Сьогодні, 20 жовтня, з фобіями і маніями можуть зіткнутися представники всіх знаків зодіаку, але три з них будуть схильні до них особливо.

Лев

Леви впевнені, що всі навколо — хто таємно, а хто очевидно, — стали рабами їхньої неземної краси, тому готові переслідувати їх скрізь і усюди. Не варто засмучувати їх, розповідаючи про те, що це далеко не так — вони однаково будуть упевнені, що всі, хто йде позаду, переслідують їх.

Терези

Терези, зазнавши якогось страху, мають переконатися, що він справді не має під собою реальних підстав. Цілком можливо, що на них, з огляду на їхню легковажність, справді націлилися шахраї, тож представникам знака необхідно дотримуватися максимальної обережності.

Водолій

Водолії сьогодні можуть пережити один із найнеприємніших днів у місяці. Від самого ранку їх переслідуватимуть втома і слабкість, а на їхньому тлі — страхи, серед яких може проявитися навіть манія переслідування. У реальності жодної небезпеки не буде, тому страх можна ігнорувати.