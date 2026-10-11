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Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть посваритися з коханою людиною
Сьогоднішній день сприяє набуттю нових знань і навичок, але водночас категорично не підходить для спілкування — ймовірним є конфлікт навіть із близькими та коханими людьми, тому його рекомендується провести на самоті.
Сьогодні, 11 жовтня, спілкуватися зі своїм оточенням не варто представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них взагалі бажано провести день на самоті.
Лев
Леви, які часто страждають на манію величі, можуть зарозуміло ставитися не лише до сторонніх, а й до найближчих людей — родичів і коханих. Цілком ймовірно, що саме сьогодні вони скажуть або зроблять щось таке, що серйозно образить їхню другу половинку.
Стрілець
Стрільці мають дивовижну рису: спочатку говорять, а вже потім замислюються над тим, що сказали. Через це вони часто потрапляють у незручне становище, але сьогодні самою лише ніяковістю їм відбутися не вдасться — вони можуть смертельно образити близьку людину.
Водолій
Водолії, які вирізняються нерозважливістю, здатні на дивні й неочікувані вчинки, що доводять близьких до сказу. Ось і сьогодні вони ризикують скоїти щось таке, через що чаша терпіння їхньої другої половинки переповниться.
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