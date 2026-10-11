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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
5997
Час на прочитання
1 хв

Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть посваритися з коханою людиною

Сьогоднішній день сприяє набуттю нових знань і навичок, але водночас категорично не підходить для спілкування — ймовірним є конфлікт навіть із близькими та коханими людьми, тому його рекомендується провести на самоті.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Гороскоп

Гороскоп для трьох знаків / © Credits

Сьогодні, 11 жовтня, спілкуватися зі своїм оточенням не варто представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них взагалі бажано провести день на самоті.

Лев

Леви, які часто страждають на манію величі, можуть зарозуміло ставитися не лише до сторонніх, а й до найближчих людей — родичів і коханих. Цілком ймовірно, що саме сьогодні вони скажуть або зроблять щось таке, що серйозно образить їхню другу половинку.

Стрілець

Стрільці мають дивовижну рису: спочатку говорять, а вже потім замислюються над тим, що сказали. Через це вони часто потрапляють у незручне становище, але сьогодні самою лише ніяковістю їм відбутися не вдасться — вони можуть смертельно образити близьку людину.

Водолій

Водолії, які вирізняються нерозважливістю, здатні на дивні й неочікувані вчинки, що доводять близьких до сказу. Ось і сьогодні вони ризикують скоїти щось таке, через що чаша терпіння їхньої другої половинки переповниться.

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