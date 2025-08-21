Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть ставати до ремонту будь-якої складності

Гороскоп / © Credits

Сьогодні, 21 серпня, починати ремонт у домі можуть усі знаки зодіаку, але трьом із них ушляхетнення власного житла зірки рекомендують особливо активно.

Телець

Тельці, які понад усе люблять комфорт, ніколи не бувають до кінця задоволені будинком або квартирою, в яких живуть. Вони весь час намагаються щось удосконалити, а сьогодні складуться сприятливі умови для повномасштабного ремонту — аж до перепланування їхнього житла.

Близнята

Близнята постійно докладають чимало зусиль для того, щоб здобути титул господаря найстильнішої квартири — або будинку — серед друзів і знайомих. Сьогодні зірки створять умови для того, щоб представники знака могли змінити стиль свого житла на новий — більш сучасний.

Терези

Терези, які прикрашають свій побут витворами мистецтва, зацікавлені в тому, щоб усі їхні статуетки і картини вписувалися б у розкішний інтер’єр. Ось і зараз вони отримають чудову нагоду створити для своїх «дрібничок» гідне в усіх сенсах обрамлення.

