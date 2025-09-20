- Дата публікації
Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть призначати перше побачення
День обіцяє удачу в будь-якій справі, спрямованій на творення: можна будувати будинок або дачу, робити ремонт, шити, в’язати, писати вірші та книжки — загалом створювати щось нове й корисне. День також дуже гарний для романтичного побачення, особливо якщо воно виявиться першим.
Сьогодні, 20 вересня, «будувати» особисте життя потрібно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них можна — й потрібно — призначати перше побачення.
Овен
Овнам складно було дочекатися, коли новий знайомий нарешті запропонує зустрітися з ними в романтичній обстановці. Призначивши побачення, представникам знака все ж рекомендується ретельно підготуватися до зустрічі, морально налаштувавшись на спілкування.
Лев
Леви, незважаючи на пристрасну любов до себе, вміють також сильно любити інших, і цього разу вони, схоже, мають серйозні почуття до людини, з якою не так давно познайомилися. Перше побачення буде довгоочікуваним і приємним, якщо вони призначать його на сьогодні.
Терези
Терези, як емоційно нестійкий знак зодіаку, навіть підготовку до першого побачення можуть перетворити на справжнє жахіття. Незадоволені своїм зовнішнім виглядом, вони можуть метушитися з одного боку в інший — зірки радять їм одягнути те, що першим трапиться під руку.
