Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть призначати перше побачення

Сьогодні, 20 вересня, «будувати» особисте життя потрібно представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них можна — й потрібно — призначати перше побачення.

Овен

Овнам складно було дочекатися, коли новий знайомий нарешті запропонує зустрітися з ними в романтичній обстановці. Призначивши побачення, представникам знака все ж рекомендується ретельно підготуватися до зустрічі, морально налаштувавшись на спілкування.

Лев

Леви, незважаючи на пристрасну любов до себе, вміють також сильно любити інших, і цього разу вони, схоже, мають серйозні почуття до людини, з якою не так давно познайомилися. Перше побачення буде довгоочікуваним і приємним, якщо вони призначать його на сьогодні.

Терези

Терези, як емоційно нестійкий знак зодіаку, навіть підготовку до першого побачення можуть перетворити на справжнє жахіття. Незадоволені своїм зовнішнім виглядом, вони можуть метушитися з одного боку в інший — зірки радять їм одягнути те, що першим трапиться під руку.

