Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть стати жертвами шахраїв

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Однак відчуття всемогутності, що з’явилося невідомо звідки, може зіграти з людиною злий жарт — існує велика ймовірність повірити на слово нечесним людям, піти за ними та стати жертвою шахраїв.

Сьогодні, 9 листопада, представники всіх знаків зодіаку можуть «відчути» всемогутність, але троє з них через це можуть стати жертвами шахраїв.

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Близнята

Близнятам — як жодному іншому знаку — важливо триматися подалі від малознайомих людей або тих, хто має погану репутацію. Сьогодні охочих їх обдурити буде дуже багато, а самі представники цього знака, впевнені в тому, що їм бажають добра, не зможуть — або не захочуть — чинити опір.

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Лев

Леви можуть стати жертвами авантюристів через свої зарозумілість та вразливість до лестощів, до того ж той факт, що це може бути брехнею, їх зовсім не турбує. Почувши її, вони можуть втратити здатність реально оцінювати обставини і стануть жертвами чужих злих намірів.

Козоріг

Козороги, власне, — практичні люди, їх дуже важко обдурити. Але сьогодні у них нібито трапиться затьмарення розуму — вони не зможуть відрізнити надійних партнерів від авантюристів і шахраїв і, з великою ймовірністю, потраплять на їхні хитрощі.

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