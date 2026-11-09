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Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть стати жертвами шахраїв
Цей день, загалом, наповнений позитивною енергією, яка сприяє здійсненню заповітних мрій та реалізації найсміливіших професійних проєктів, що особливо важливо для понеділка.
Однак відчуття всемогутності, що з’явилося невідомо звідки, може зіграти з людиною злий жарт — існує велика ймовірність повірити на слово нечесним людям, піти за ними та стати жертвою шахраїв.
Сьогодні, 9 листопада, представники всіх знаків зодіаку можуть «відчути» всемогутність, але троє з них через це можуть стати жертвами шахраїв.
Близнята
Близнятам — як жодному іншому знаку — важливо триматися подалі від малознайомих людей або тих, хто має погану репутацію. Сьогодні охочих їх обдурити буде дуже багато, а самі представники цього знака, впевнені в тому, що їм бажають добра, не зможуть — або не захочуть — чинити опір.
Лев
Леви можуть стати жертвами авантюристів через свої зарозумілість та вразливість до лестощів, до того ж той факт, що це може бути брехнею, їх зовсім не турбує. Почувши її, вони можуть втратити здатність реально оцінювати обставини і стануть жертвами чужих злих намірів.
Козоріг
Козороги, власне, — практичні люди, їх дуже важко обдурити. Але сьогодні у них нібито трапиться затьмарення розуму — вони не зможуть відрізнити надійних партнерів від авантюристів і шахраїв і, з великою ймовірністю, потраплять на їхні хитрощі.
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