Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть стати жертвами власних диких інстинктів
Не найлегший день місячного календаря, протягом якого на нас чекає безліч випробувань, що стосуються найрізноманітніших сфер життя.
Ми можемо зіткнутися з неприємними людьми та ситуаціями і навіть стати жертвою власних інстинктів.
Сьогодні, 10 травня, зіткнутися з неприємними людьми та ситуаціями можуть представники всіх знаків зодіаку, але три з них ризикують стати жертвою власних інстинктів.
Овен
Овни — найзадиристіший знак зодіаку, представники якого, незалежно від статі, часто вирішують питання з позиції сили, влаштовуючи конфлікти буквально на рівному місці. Сьогодні вони можуть перевершити самі себе, «заваривши» не просто скандал, а справжню бійку.
Телець
Тельці, які готові багато чого віддати за можливість смачно поїсти, цього дня можуть перетнути всі межі, через що збоку навіть здасться, що представники знака вирішили наїстися на місяць наперед. Чи варто казати про те, що вони серйозно постраждають від своєї обжерливості — як внутрішньо, так і зовні.
Стрілець
Стрільці — як головні авантюристи зодіакального кола — часто потрапляють у неоднозначні ситуації, яких цілком можна було б уникнути, якби не їхня пристрасть до ризику і бажання досягти серйозних результатів легко й без зусиль. Зірки радять їм хоча б сьогодні утриматися від пригод.
