Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть стати жертвою шахраїв

Однак відчуття власної могутності може зіграти з людиною злий жарт — велика ймовірність розслабитися і стати жертвою шахраїв.

Сьогодні, 20 листопада, стати жертвою шахраїв можуть представники всіх знаків зодіаку, але три з них більше за інших ризикують потрапити під чужий — негативний — вплив.

Близнята

Близнятам важливо триматися подалі від малознайомих людей або тих, хто має погану репутацію. Сьогодні охочих їх ошукати буде багато, унаслідок чого вони куплять неякісний товар за завищеною ціною або укладуть угоду, яка принесе їм не прибуток, а збиток.

Лев

Леви можуть стати жертвою авантюристів через свою зарозумілість і ласість до лестощів. Почувши від когось похвалу, представники знака можуть втратити здатність реально оцінювати обставини і стануть жертвами чужих, м’яко кажучи, недобрих намірів.

Козоріг

Козороги — люди практичні, їх дуже важко на чомусь підловити й обдурити. Але сьогодні в них начебто трапиться помутніння розуму — вони не зможуть відрізнити партнерів, що заслуговують на довіру, від авантюристів і шахраїв та, з великою часткою ймовірності, потраплять на їхню вудку.

