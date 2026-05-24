Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть страждати від внутрішньої напруженості

Гороскоп для трьох знаків / © Credits

Реклама

У цей час багато з нас можуть страждати від внутрішньої напруженості, яка стане причиною численних сварок і конфліктів, що, на жаль, загрожує серйозними негативними наслідками.

Сьогодні, 24 травня, сварки й конфлікти на порожньому місці виникатимуть у житті представників усіх знаків зодіаку, але три з них можуть особливо сильно страждати від внутрішнього напруження.

Близнята

Близнята завжди знають, як зняти напруженість — вони уникають негативних емоцій, змінюючи співрозмовників або заняття чи перемикаючись на те, що для них приємніше в певний момент. Але сьогодні з цим можуть виникнути труднощі — вони ризикують не знайти те, що їх заспокоїть.

Реклама

Рак

Раки часто відчувають напруженість, що позначається на їхньому настрої — та поведінці — не найкращим чином: зазвичай це завершується потоком сліз. Щоб нічого подібного не сталося сьогодні, потрібно зайнятися улюбленою справою — наведенням ладу й затишку в домі.

Діва

Для Дів напруженість особливо небезпечна, оскільки призводить до агресії, яку вони спрямовують як на своє оточення, так і на самих себе. Сьогодні можливий другий варіант, який зробить їхнє існування нестерпним: зірки радять їм вжити заходів — наприклад, у вигляді аутотренінгу.

Читайте також:

Новини партнерів