Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть страждати від внутрішньої напруженості

Нинішній день — один із найнесприятливіших у всьому місячному циклі, він пов’язаний з ілюзіями, обманом та навіть отруєннями, жертвами яких може стати кожен з нас.

Гороскоп

Гороскоп для трьох знаків / © Credits

У цей час багато з нас можуть страждати від внутрішньої напруженості, яка стане причиною численних сварок і конфліктів, що, на жаль, загрожує серйозними негативними наслідками.

Сьогодні, 24 травня, сварки й конфлікти на порожньому місці виникатимуть у житті представників усіх знаків зодіаку, але три з них можуть особливо сильно страждати від внутрішнього напруження.

Близнята

Близнята завжди знають, як зняти напруженість — вони уникають негативних емоцій, змінюючи співрозмовників або заняття чи перемикаючись на те, що для них приємніше в певний момент. Але сьогодні з цим можуть виникнути труднощі — вони ризикують не знайти те, що їх заспокоїть.

Рак

Раки часто відчувають напруженість, що позначається на їхньому настрої — та поведінці — не найкращим чином: зазвичай це завершується потоком сліз. Щоб нічого подібного не сталося сьогодні, потрібно зайнятися улюбленою справою — наведенням ладу й затишку в домі.

Діва

Для Дів напруженість особливо небезпечна, оскільки призводить до агресії, яку вони спрямовують як на своє оточення, так і на самих себе. Сьогодні можливий другий варіант, який зробить їхнє існування нестерпним: зірки радять їм вжити заходів — наприклад, у вигляді аутотренінгу.

