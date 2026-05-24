- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 77
- Час на прочитання
- 2 хв
Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть страждати від внутрішньої напруженості
Нинішній день — один із найнесприятливіших у всьому місячному циклі, він пов’язаний з ілюзіями, обманом та навіть отруєннями, жертвами яких може стати кожен з нас.
У цей час багато з нас можуть страждати від внутрішньої напруженості, яка стане причиною численних сварок і конфліктів, що, на жаль, загрожує серйозними негативними наслідками.
Сьогодні, 24 травня, сварки й конфлікти на порожньому місці виникатимуть у житті представників усіх знаків зодіаку, але три з них можуть особливо сильно страждати від внутрішнього напруження.
Близнята
Близнята завжди знають, як зняти напруженість — вони уникають негативних емоцій, змінюючи співрозмовників або заняття чи перемикаючись на те, що для них приємніше в певний момент. Але сьогодні з цим можуть виникнути труднощі — вони ризикують не знайти те, що їх заспокоїть.
Рак
Раки часто відчувають напруженість, що позначається на їхньому настрої — та поведінці — не найкращим чином: зазвичай це завершується потоком сліз. Щоб нічого подібного не сталося сьогодні, потрібно зайнятися улюбленою справою — наведенням ладу й затишку в домі.
Діва
Для Дів напруженість особливо небезпечна, оскільки призводить до агресії, яку вони спрямовують як на своє оточення, так і на самих себе. Сьогодні можливий другий варіант, який зробить їхнє існування нестерпним: зірки радять їм вжити заходів — наприклад, у вигляді аутотренінгу.
Читайте також:
Сонце у Близнятах від 21 травня до 21 червня 2026 року: що на нас чекає в цей час
Венера в Раку від 19 травня до 13 червня 2026 року: що на нас чекає в цей час
Зодіакальний гороскоп на травень 2026 року для всіх 12 знаків