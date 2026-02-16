- Дата публікації
Три знаки Зодіаку, які сьогодні можуть відчути на собі різні манії
Один із найскладніших у психологічному плані днів, коли людина перебуває під найсильнішим пресингом негативу.
Мінімальною реакцією на космічну енергетику стане нудьга і депресія, максимальною - різноманітні манії, від манії величі до манії переслідування.
Сьогодні, 16 лютого, психічні манії можуть здолати представників усіх знаків Зодіаку, але три з них відчують їх на собі особливо гостро.
Лев
Леви можуть зіткнутися з нав'язливим станом, який, вони, відходом від нормальності не вважають, скоріше, навпаки. Називається він манією величі, і педстаївтелі знака доволі часто демонструють їх оточенню, яке, до речі, анітрохи цьому факту не дивується.
Діва
Діви буквально схиблені на чистоті, але, як правило, ця манія не заважає їм жити в суспільстві і спілкуватися з оточуючими людьми. Однак сьогодні вона може вийти з-під контролю, і чистота стане не запорукою здоров'я, як прийнято вважати, а й небезпечною манією, яка може призвести до серйозного розладу.
Скорпіон
Скорпіони часто заганяють свої переживання вглиб, що негативно позначається на їхньому моральному стані. Не дивно, якщо сьогодні їм доведеться познайомитися з манією переслідування - їм здаватиметься, що весь світ - в особі недоброзичливців - ополчився проти них.
