Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть відчути нездужання

Гороскоп / © Credits

Реклама

Випробування, які приготували нам зірки, можуть — у бік погіршення — торкнутися і самопочуття.

Сьогодні, 19 листопада, нездужання можуть відчути всі знаки зодіаку, але трьом із них потрібно звернути особливу увагу на самопочуття.

Телець

Тельцям необхідно бути насторожі: темна енергетика дня негативно позначиться на психіці, що може призвести до тривалих істерик, раптових панічних атак і сльозливості з приводу й без приводу — у представників знака очі будуть, як то кажуть, на мокрому місці.

Реклама

Рак

Ракам потрібно бути готовими до загострення їхніх хронічних захворювань. Лякатися цього не варто, а заходів вжити потрібно: сісти на рекомендовану лікарем дієту, не забувати про приймання прописаних ліків, більше відпочивати і якомога частіше бувати на свіжому повітрі.

Терези

Терези можуть зіткнутися з новою недугою, про яку вони досі й гадки не мали. Якщо запобігти захворюванню не вийшло, необхідно почати боротися з ним на ранніх стадіях. Для цього потрібно терміново звернутися до лікаря, який допоможе визначитися з лікуванням.

Читайте також: