Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть впасти в депресію

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Зміст Рак Терези Козоріг

Сьогодні, 9 червня, стати жертвою поганого настрою та негативного світогляду можуть усі знаки зодіакального кола, але три з них виявляться особливо близькими до депресії.

Рак

Раки, які і в сприятливіших умовах схильні до нудьги, сьогодні можуть остаточно занепасти духом. Зірки наполегливо рекомендують їм знайти заняття, яке відверне їх від сумних думок: можна, наприклад, присвятити хоча б нетривалий час своєму хобі.

Терези

Терези можуть впасти в депресію через невпевненість у правильності своїх дій: розкидання бажань викличе у представників знака занепад духу та зневіру, що зробить скрутним спілкування з ними, їхньою реакцією може стати як істеричність, так і замкнутість.

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Козоріг

Козороги в періоди депресії стають настільки похмурими, що мало хто здатний витримати їх у такому стані. Ось і сьогодні вони можуть злякати непідготовлену людину однією лише енергетикою свого погляду — вона буде настільки токсичною, що перебувати поряд не захочеться нікому.