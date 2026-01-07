ТСН у соціальних мережах

Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть втратити гроші

День, коли активізуються всілякі шахраї та аферисти: корисливі й непорядні люди прагнутимуть вирішити свої проблеми коштом інших, придумуючи десятки різних способів ошуканства, через що багато хто з нас може втратити гроші.

Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Цього дня, 7 січня, жертвами аферистів можуть стати представники всіх знаків зодіаку, але троє з них можуть у результаті втратити гроші.

Рак

Раків може підвести під монастир їхня власна довірливість: вони й уявити не в змозі, що зовні цілком пристойна — з усіх боків — людина може бажати їм зла. Щоб не стати жертвою шахраїв, необхідно зняти рожеві окуляри.

Водолій

З Водоліями може зіграти недобрий жарт притаманна їм недбалість: коли людина і сама не пам’ятає, куди поклала купюри, не обдурити її — просто гріх. Їм варто дисциплінувати себе і уважніше стежити за витратами, особливо, якщо вони виходять за межі бюджету.

Риби

Риби, будучи ідеалістами за своєю природою, і уявити собі не можуть, що хтось наважиться намір замислити щодо них щось недобре. Зірки наполегливо радять їм спуститися з небес на землю і подумати: можливо, саме образ мрійників і робить їх ідеальною жертвою.

